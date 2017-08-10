﻿ Питт и Джоли могут отказаться от развода

Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли, возможно, намерены отозвать заявление о разводе и попытаться восстановить свой брак. Об этом стало известно журналу US Weekly от источников, близких к звёздной паре, передаетlife.ru.
«Развод завис. За последние несколько месяцев они не сделали ничего, чтобы продолжать этот процесс, и всем кажется, что они уже и не намерены это делать», - заявил источник.
Это сообщение появилось через два месяца после известий о том, что Питт и Джоли встречаются втайне от детей. Возможной причиной восстановления отношений мог стать отказ Питта от алкоголя.
«Все думают, что они снова могут начать жить вместе», - полагает источник издания.
Напомним, о намерении одной из самых известных пар на земле развестись стало известно осенью 2016 года. Причиной были названы «непримиримые разногласия».
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли переехала в новый дом по соседству с Брэдом Питтом.
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