﻿ Рейтинг Трампа начал расти

Рейтинг Трампа начал расти

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Рейтинг Трампа начал расти

На прошлой неделе рейтинг одобрения Трампа составлял 39 процентов.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа начал расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела организация Rasmussen Reports, передает Lenta.ru.

Согласно ему, работу Трампа одобряют 45 процентов опрошенных. Недовольны его деятельностью на посту президента США 53 процента американцев.
Отмечается, что на прошлой неделе рейтинг одобрения Трампа составлял 39 процентов.
8 августа телеканал CNN опубликовал результаты опроса SSRS, который свидетельствовал о снижении рейтинга Трампа среди американцев до самого низкого показателя с момента инаугурации в январе текущего года.

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