﻿ Из-за утечки хлора около 500 человек обратились в больницы Ирана

Один человек погиб и еще 45 госпитализированы в иранском городе Дизфуль.

475 человек пострадали в результате утечки хлора на заброшенном складе в иранском городе Дизфуль, передает Today.kz со ссылкой на Associated Press.

Из-за отравления один человек погиб и еще 45 были госпитализированы с различными симптомами - тошнота и рвота, головокружение, а также затруднение дыхания, раздражение глаз и кожи.

Склад принадлежит местной водопроводной компании. Находится он на окраине города.