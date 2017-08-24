﻿ Разрушительный тайфун обрушился на юг Китая

Эвакуированы 27 тысяч жителей, более 150 человек получили травмы.
Не менее 10 человек стали жертвами тайфуна "Хато", обрушившегося на южное побережье Китая, сообщает Интерфакс.
Пострадали, в частности, провинции Макао и Гуандун, высший уровень штормового предупреждения был объявлен в Гонконге. В городе порывы ветра повалили деревья, улицы оказались затоплены. Многие правительственные и общественные учреждения, компании и учебные заведения оказались закрыты.
Почти 27 тысяч человек были эвакуированы в центры временного размещения. В результате массовых отключений электроэнергии без света остались более двух миллионов домовладений. Приостановлено паромное сообщение, отменено большинство поездов и около 450 авиарейсов.
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