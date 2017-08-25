﻿ Байкер Дмитрий Петрухин продолжит путешествие

Байкер Дмитрий Петрухин продолжит путешествие

Автор:
Байкер Дмитрий Петрухин продолжит путешествие

Предварительный диагноз: перелом ребра.

Известный казахстанский байкер - путешественник Дмитрий Петрухин вышел на связь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

"Переговорили с Дмитрием по телефону. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Предварительный диагноз: перелом ребра. Сдал анализы, сделали рентген",- рассказал Жайнаков.

Более того, по информации МИДа, после того, как Петрухина выпишут из больницы, он планирует самостоятельно продолжить путешествие.

"Он поблагодарил МИД РК, дипломатов за помощь и внимание. Признателен всем за поддержку!"- заключил представитель министерства.

Напомним, Дмитрий Петрухин попал в ДТП, возвращаясь из мотопробега "До края земли", который проходил по Сибири и Дальнему Востоку.

Теги: , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Трамп ввел новые санкции
Нападение на солдат в центре Брюсселя считают терактом
Мужчина устроил резню рядом с Букингемским дворцом в Лондоне, двое ранены
Президент Франции потратил 26 тысяч евро на визажиста 1
Молодожены сыграли свадьбу в автобусе, в котором познакомились
Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток 2
Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе 6
"Хабаровские живодерки" получили более трех лет тюрьмы 1
Ребенка оставили на жаре в машине и он погиб 1
Разрушительный тайфун обрушился на юг Китая