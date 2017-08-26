﻿ Трамп ввел новые санкции

На этот раз санкции коснулись Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы, передает Лента.ру.
Как следует из документа, отныне запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA. Также запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.
При этом особо уточняется, что санкции не касаются американского подразделения PDVSA — фирмы Citgo, а также коммерческих операций, связанных с торговлей товарами и импортом и экспортом нефти.
Как объяснили в Белом доме, цель санкций — оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в Вашингтоне считают диктатором.
В субботу, 19 августа, учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, устанавливающий для него законодательные функции и фактически распускающий парламент страны. При этом парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) назвал действия учредительного собрания противоречащими конституции и потребовал не допустить роспуска законодательной власти.
Госдеп США также осудил решение венесуэльского учредительного собрания. «Этот захват власти направлен на замену демократически избранного парламента на авторитарный комитет, нарушающий закон», — сказано в заявлении ведомства. Госдеп пообещал использовать экономические и дипломатические рычаги, чтобы поддержать народ Венесуэлы.
Подрыв конституционного строя Венесуэлы также осудили парламенты Аргентины, Бразилии, Испании, Канады, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Перу и Чили.
В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом страны.
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