﻿ На изъятие 12 тонн кокаина приехал президент Колумбии

Полицейские насчитали около 12 тонн наркотика, передает Today.kz со ссылкой на радио RCN.

Операцию проводили 400 полицейских. Героин преступники прятали на банановых фермах на севере страны.

Расфасовка принадлежала криминальной группировке "Клан залива".

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос приехал на место инцидента после конфискации наркотиков. Глава страны выступил с официальным заявлением, где признал партию самой крупной в истории.